Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 81,36 CHF.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 81,36 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 80,89 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 81,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 763.749 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2024 erreicht. 16,86 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 86,50 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

