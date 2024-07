Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 94,24 CHF.

Um 15:53 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 94,24 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 93,88 CHF. Mit einem Wert von 94,48 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 786.965 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,48 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 13,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.04.2024 auf bis zu 89,52 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 109,90 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,97 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

