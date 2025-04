Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé fällt am Vormittag

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 86,74 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 86,74 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 86,68 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 87,16 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 99.828 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 13,70 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 16,05 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,30 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.

