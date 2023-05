Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé behauptet sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Nestlé 111,12 EUR

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 111,26 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,40 CHF aus. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 111,26 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 111,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.180 Nestlé-Aktien.

Am 30.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 6,27 Prozent niedriger. Bei 103,42 CHF fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 7,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 122,46 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.238,00 CHF gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,97 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Nestlé-Aktie etwas leichter: US-Behörden prüfen Nestlé und Co. wegen möglicher Absprachen im Markt für Säuglingsnahrung

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

