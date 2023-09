Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Mittag Verluste

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 106,30 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 106,30 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 106,20 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 106,52 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 322.267 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,92 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 102,78 CHF. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 3,31 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,50 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,90 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

