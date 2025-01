Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 76,04 CHF zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 76,04 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 76,06 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.299.509 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 100,56 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 32,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,23 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 CHF belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,61 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

