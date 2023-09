Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Nestlé

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 104,48 CHF.

Um 15:53 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 104,48 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 104,28 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 105,54 CHF. Bisher wurden heute 960.300 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,78 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,63 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,90 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

