Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé behauptet sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 100,40 CHF.

Mit einem Kurs von 100,40 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 100,52 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 100,28 CHF. Bei 100,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.741 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,37 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 3,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,73 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,85 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Optimismus in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen

SIX-Handel: Letztendlich Gewinne im SPI

Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsende steigen