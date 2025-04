Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 86,50 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 86,50 CHF zu. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,56 CHF. Bei 85,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 479.621 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,30 CHF an.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,46 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie trotzdem leichter: Nestlé übertrifft Erwartungen zum Jahresauftakt

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Stoxx Europe 50-Papier Nestlé-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nestlé Anlegern eine Freude