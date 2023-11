Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 99,18 CHF.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 99,18 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,04 CHF nach. Bei 99,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 442.913 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 15,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 2,11 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,73 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nestlé.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,85 CHF je Nestlé-Aktie.

