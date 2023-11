Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 99,36 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 99,36 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,83 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 99,90 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 888.889 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,84 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. 17,59 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 97,09 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 2,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 117,73 CHF an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,85 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

