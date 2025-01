Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 77,54 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 77,54 CHF ab. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 77,32 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 239.495 Nestlé-Aktien.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 29,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,82 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 6,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,33 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

