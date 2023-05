Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Nestlé 112,06 EUR

0,68% Charts

News

Analysen

Das Papier von Nestlé legte um 17:31 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 112,06 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 112,38 CHF aus. Bei 111,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.792.103 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,70 CHF. Mit einem Zuwachs von 5,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,42 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,71 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 122,46 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,97 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie etwas leichter: US-Behörden prüfen Nestlé und Co. wegen möglicher Absprachen im Markt für Säuglingsnahrung

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com