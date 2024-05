Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 91,16 CHF.

Mit einem Kurs von 91,16 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,32 CHF an. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 90,74 CHF. Bei 90,88 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 611.796 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 109,86 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.04.2024 bei 89,52 CHF. Abschläge von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 109,82 CHF.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,97 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SIX-Handel SMI zum Handelsende mit Abgaben

Handel in Zürich: SPI fällt zum Ende des Mittwochshandels

Verluste in Zürich: SLI letztendlich in Rot