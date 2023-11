Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 98,65 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,5 Prozent auf 98,65 CHF ab. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,87 CHF nach. Bei 98,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 852.249 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 18,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (97,09 CHF). Mit Abgaben von 1,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 117,50 CHF.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,85 CHF je Aktie.

