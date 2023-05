Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Nestlé 107,90 EUR

-0,41% Charts

News

Analysen

Um 15:53 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 109,12 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 109,58 CHF. Bei 108,06 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1.397.940 Aktien.

Bei einem Wert von 118,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (103,42 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,69 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,97 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie schwächelt: Nestlé ernennt Anna Manz zur CFO

Nestlé-Aktie etwas leichter: US-Behörden prüfen Nestlé und Co. wegen möglicher Absprachen im Markt für Säuglingsnahrung

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com