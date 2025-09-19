Netanjahu spricht von möglichem Frieden mit Syrien und Libanon

JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Vision einer künftigen Friedensregelung mit den verfeindeten Nachbarländern Syrien und dem Libanon skizziert. "Unsere Siege im Libanon gegenüber (der Schiitenmiliz) Hisbollah haben ein Gelegenheitsfenster eröffnet, zu einer Möglichkeit, die vorher nicht vorstellbar war, (...) und das ist die Möglichkeit eines Friedens mit unseren nördlichen Nachbarn", sagte Netanjahu während der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem.

"Gewisse Fortschritte" bei Gesprächen mit Syrien

"Wir unterhalten Kontakte mit den Syrern, es gibt gewisse Fortschritte", sagte Netanjahu ferner. Dies sei aber noch Zukunftsmusik. Auch Kontakte mit dem Libanon seien "nicht möglich gewesen ohne unseren klaren Sieg an der nördlichen Front und anderen Fronten", sagte der Regierungschef.

Er bekräftigte seine Ablehnung der Einrichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates, "die unsere Existenz gefährdet und eine absurde Belohnung des Terrors darstellen" würde. Die internationale Gemeinschaft werde "in den nächsten Tagen in der Frage von uns hören", sagte er mit Blick auf den Vorstoß führender Länder zur Anerkennung eines palästinensischen Staates.

Israel greift weiter Ziele in Syrien und im Libanon an

Seit Ende November gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Beide Seiten werfen sich jedoch Verstöße vor. Das israelische Militär greift nahezu täglich weiter an, um nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah zu treffen.

Seit dem Sturz von Syriens Machthaber Baschar al-Assad Anfang Dezember hat das israelische Militär außerdem bereits Hunderte Male in Syrien angegriffen. Es wird aber damit gerechnet, dass Israel und Syrien in Kürze ein Sicherheitsabkommen unterzeichnen könnten./le/DP/stw