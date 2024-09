Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 697,70 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 697,70 USD. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 695,00 USD aus. Mit einem Wert von 701,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.334 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2024 bei 711,07 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 1,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2023 (344,73 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 663,57 USD.

Netflix gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 9,53 Mrd. USD gegenüber 8,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 19,09 USD je Aktie aus.

