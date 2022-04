Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Vormittag

Im XETRA-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 09:22 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 356,30 EUR. Bei 356,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 61 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 73,41 Prozent wieder erreichen. Bei 299,75 EUR fiel das Papier am 15.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,84 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 487,86 USD je Netflix-Aktie an.

Am 19.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,64 Milliarden USD im Vergleich zu 7,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 19.04.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz auf den 18.07.2022.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,37 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com