Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verliert am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 1.130,80 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 1.130,80 USD. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 1.107,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.115,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 549.884 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 1.159,31 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 565,23 USD. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Mit Abgaben von 50,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.089,17 USD.

Netflix veröffentlichte am 17.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,62 Prozent auf 10,38 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Netflix am 16.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,59 USD je Netflix-Aktie.

