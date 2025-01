Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Nachmittag ins Plus

Blick auf Netflix-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 889,51 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 889,51 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 892,48 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 889,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 126.237 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 941,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,86 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 471,86 USD erreichte der Anteilsschein am 06.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 46,95 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 795,71 USD.

Netflix gewährte am 17.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,54 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2024 wird am 21.01.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 15.01.2026.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,80 USD je Aktie.

