Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 605,62 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 605,62 USD. Bei 610,77 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 600,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 150.979 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 697,42 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 15,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2023 auf bis zu 344,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 663,57 USD.

Netflix gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,53 Mrd. USD im Vergleich zu 8,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,09 USD je Aktie.

