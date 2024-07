Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 679,77 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 679,77 USD nach. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 679,20 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 685,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ 82.580 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 697,42 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 2,60 Prozent Luft nach oben. Am 19.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 49,29 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88 USD an.

Netflix ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,40 USD gegenüber 2,93 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,38 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 16.07.2025.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient

Erste Schätzungen: Netflix informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen