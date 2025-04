Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 1.092,31 USD.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 1.092,31 USD. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 1.091,23 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.097,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178.924 Netflix-Aktien.

Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 1.103,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,98 Prozent hinzugewinnen. Am 02.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 544,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 50,17 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.089,17 USD.

Am 17.04.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 6,76 USD gegenüber 5,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Netflix am 16.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,46 USD je Netflix-Aktie.

