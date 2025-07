Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1.280,17 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1.280,17 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.280,00 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.285,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 71.486 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,75 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 588,43 USD. Mit Abgaben von 54,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.184,17 USD an.

Am 17.04.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 6,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 5,28 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 10,38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 25,57 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Diese Aktien outperformen Technologiewerte wie NVIDIA & Co. im S&P 500

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient

Erste Schätzungen: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel