Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 263,95 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 264,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,10 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 3.911 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 57,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 69,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 289,75 USD für die Netflix-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.10.2022. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.925,59 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.483,47 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Netflix am 17.01.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,33 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Jim Cramer mit Warnung für FAANG-Aktien: Amazon, Netflix & Co. müssen sich an Marktgegebenheiten anpassen

Netflix-Bär wird zum Netflix-Bullen: Analyst hebt Netflix auf "Kaufen"

Jim Cramer überzeugt: US-Unternehmen wie Tesla, Goldman Sachs & Co. haben mit ihren Bilanzen den Aktienmarkt angetrieben

