Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 628,74 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 628,74 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 627,51 USD aus. Bei 631,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 66.487 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 697,42 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 9,85 Prozent niedriger. Bei 344,73 USD fiel das Papier am 19.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 663,57 USD je Netflix-Aktie an.

Am 18.07.2024 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,35 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 15.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

