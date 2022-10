Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Nachmittag nach

Die Netflix-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 223,80 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 219,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 223,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.800 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 617,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 43,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 261,25 USD an.

Netflix gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,20 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.970,14 USD – ein Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.341,78 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 17.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

September 2022: Analysten sehen Potenzial bei Netflix-Aktie

Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix