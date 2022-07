Netflix Aktie News: Netflix am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13.07.2022 12:22:00 Uhr 0,3 Prozent auf 174,90 EUR. Die Netflix-Aktie sank bis auf 173,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 174,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.068 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 155,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 288,71 USD.

Am 19.04.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,75 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7.867,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.163,28 USD umgesetzt.

Am 19.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 10,85 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Streaming-Aktien von Netflix & Co nach dem Kursrutsch: Wo sich Chancen auftun

Ex-Hedgefondsmanager Tilson: "Sie müssen die Richtige heiraten"

Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com