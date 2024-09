Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Nachmittag

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 688,25 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 688,25 USD. Bei 680,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 75.303 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 711,07 USD erreichte der Titel am 21.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 3,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,73 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 49,91 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 663,57 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 8,19 Mrd. USD umgesetzt.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 15.10.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 19,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

