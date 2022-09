Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Der Netflix-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 219,00 EUR. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 218,65 EUR ab. Bei 220,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.291 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 64,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 261,75 USD.

Netflix gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 2,97 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,56 Prozent auf 7.970,14 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2022 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,16 USD fest.

