Netflix Aktie News: Netflix schiebt sich am Vormittag vor

Um 16.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 170,50 EUR. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 170,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 72,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 9,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 313,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.04.2022. Das EPS belief sich auf 3,53 USD gegenüber 3,75 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.867,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.163,28 USD umgesetzt.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 19.07.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,98 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

