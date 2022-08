Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verbilligt sich am Mittwochmittag

Um 12:22 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 238,85 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 238,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 241,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 995 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 61,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 53,23 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 263,38 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 19.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 2,97 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7.970,14 USD gegenüber 7.341,78 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 17.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

