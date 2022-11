Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag südwärts

Die Netflix-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 3,7 Prozent auf 282,55 EUR nach. Die Netflix-Aktie sank bis auf 282,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 296,10 EUR. Zuletzt wechselten 3.872 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 81,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 289,75 USD.

Am 18.10.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 3,10 USD gegenüber 3,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.925,59 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.483,47 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.01.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

