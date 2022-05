Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 19.05.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 171,82 EUR. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,98 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.632 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. 72,18 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,23 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 351,43 USD.

Am 19.04.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 3,53 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.867,77 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.163,28 USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2022 wird am 18.07.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,03 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com