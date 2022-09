Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag auf grünem Terrain

Das Papier von Netflix konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 237,80 EUR. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 237,80 EUR an. Bei 237,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 701 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 61,50 Prozent zulegen. Bei 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 261,75 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,20 USD gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.970,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.341,78 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Netflix am 18.10.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 17.10.2023.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com