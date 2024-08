Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 704,08 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 704,08 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 705,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 688,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220.725 Netflix-Aktien.

Am 20.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 705,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 0,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2023 (344,73 USD). Abschläge von 51,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 663,57 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.07.2024 vor. Das EPS belief sich auf 4,99 USD gegenüber 3,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,53 Mrd. USD – ein Plus von 16,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 8,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,09 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen

Aufschläge in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags

In diesen Ländern ist Netflix am günstigsten