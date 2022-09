Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 12:22 Uhr 1,8 Prozent. Bei 244,55 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 243,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.486 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 61,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 54,25 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 261,75 USD aus.

Netflix ließ sich am 19.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 2,97 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7.970,14 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 18.10.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 17.10.2023.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

