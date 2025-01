Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 857,55 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 857,55 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 870,18 USD. Bei 857,00 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 863,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 330.400 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 941,61 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 480,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 794,29 USD.

Am 17.10.2024 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS belief sich auf 5,52 USD gegenüber 3,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 19,80 USD im Jahr 2024 aus.

