Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 382,87 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 382,87 USD. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 380,87 USD ab. Bei 385,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 694.129 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 485,00 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,67 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 211,73 USD am 14.10.2022. Abschläge von 44,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 454,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 15.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

