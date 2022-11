Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 277,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 275,40 EUR. Bei 276,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 300 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 604,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Mit Abgaben von 77,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 292,00 USD angegeben.

Am 18.10.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,19 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.925,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.01.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 10,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

