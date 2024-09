Kursverlauf

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Nachmittag

24.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 710,14 USD.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 710,14 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 712,12 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 706,63 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 94.618 Netflix-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2024 auf bis zu 715,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 0,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2023 bei 344,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 663,57 USD. Am 18.07.2024 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 9,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Netflix am 17.10.2024 präsentieren. Netflix dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,12 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie Hot Stocks heute: Trade der Woche: Optionsschein auf Netflix - Werbeumsatz und Abo-Preiserhöung sorgen für Cashflow NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen So findet man heraus, ob man zu viel für sein Netflix-Abo zahlt

