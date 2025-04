Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1.093,25 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1.093,25 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 1.091,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.100,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 177.753 Netflix-Aktien.

Am 28.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.110,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 1,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 544,25 USD fiel das Papier am 02.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.089,17 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 17.04.2025. Es stand ein EPS von 6,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 5,40 USD in den Büchern gestanden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 16.07.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,46 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie legt zu: Netflix schlägt alle Erwartungen

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 5 Jahren verdient

Broadcom-Aktie seit VMware-Deal verdreifacht: Geht die Rally weiter?