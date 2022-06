Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagmittag mit Aufschlag

Das Papier von Netflix konnte um 28.06.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 179,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 181,08 EUR. Bei 181,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.214 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 155,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,04 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 313,71 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 19.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,75 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.867,77 USD im Vergleich zu 7.163,28 USD im Vorjahresquartal.

Am 19.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

