Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Mittwochnachmittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 04:22 Uhr 2,6 Prozent. Bei 241,90 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 17.470 Stück.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 617,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 55,18 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 261,75 USD.

Am 19.07.2022 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,97 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.341,78 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.970,14 USD ausgewiesen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 18.10.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 17.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 10,15 USD im Jahr 2022 aus.

