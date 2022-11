Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verliert am Montagmittag

Die Netflix-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 268,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 268,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 272,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.165 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 599,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 72,54 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,00 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 18.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 7.925,59 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.01.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,26 USD fest.

