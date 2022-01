Home Depot ernennt Ted Decker zum CEO - Nachfolger für Craig Menear

Aktien in diesem Artikel

Der Manager, der für das operative Geschäft zuständig ist, werde Nachfolger von Craig Menear, teilte der Konzern mit.

Der 58-jährige Decker wird zu diesem Zeitpunkt auch dem Board beitreten. Menear bleibe Chairman bei Home Depot.

Decker kam im Jahr 2000 zu Home Depot und ist seit Oktober 2020 in seinen derzeitigen Funktionen tätig. Er war unter anderem für den weltweiten Filialbetrieb, die Lieferkette sowie den Außendienst und Service verantwortlich.

Von Denny Jacob

NEW YORK (Dow Jones)

