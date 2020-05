Teslas Cybertruck wird sich über Wasser halten können

Aktien in diesem Artikel Tesla 674,70 EUR

-5,48% Charts

News

Analysen

• Release auf Ende 2021 geplant• Cybertruck soll neuen Plaid-Antrieb bekommen• Zulassung in Europa aktuell sehr unwahrscheinlich

In den USA zählt Teslas neuer Cybertruck schon einige Hunderttausend Vorbestellungen. Bei der Vorstellung plante Tesla-Chef Elon Musk das Releasedatum auf Ende 2021. Ob das gehalten werden kann? - Fraglich. Denn nach wie vor gibt es noch keinen offiziellen Produktionsstandort für den Cybertruck.

Und dennoch hat Elon Musk jetzt, wie gewohnt per Twitter, ein weiteres Detail genannt. Demnach soll der Tesla-Truck zumindest für eine kurze Zeit lang schwimmen können.

Teslas Cybertruck als Amphibienfahrzeug?

"Der Cybertruck ist mit einer hochfesten Außenschale versehen, die maximale Langlebigkeit und Robustheit mit optimalem Insassenschutz kombiniert", so schreibt es Tesla auf der offiziellen Seite. Das neue Fahrzeug wird demnach nicht nur auf der Straße einsetzbar sein, sondern sich auch seinen Weg durch schwieriges und unwegsames Gelände bahnen können.

In letzter Zeit veröffentlichte der Tesla-Chef immer wieder neue Informationen über den Cybertruck. So soll er, wie auch das Model S, den schnellen Plaid-Antrieb mit drei Motoren bekommen. Laut neuester Aussage ist der Cybertruck jetzt nicht nur vor Wasser geschützt, sondern tatsächlich in der Lage, kurzzeitig zu schwimmen, das bestätigte Musk auf Anfrage eines Twitter-Users:

Have you thought about CT's wading depth? I hunt and fish and sometimes need to cross streams. Can I do it without damaging the truck? - batflyer (@batflyer) April 20, 2020

Möglich wird das, weil Elektroautos keinen Auspuff und keinen Lufteinlass haben, in die Wasser eindringen könnte. Batterie, Motor und Elektronik sind außerdem gegen das Eindringen von Wasser versiegelt. Die Räder dienen dabei als Antrieb.

Keine Zulassung für den Cybertruck in Europa?

Wann und ob der elektrische Pick-up-Truck nach Europa kommt ist bislang noch unklar. Klar ist aber, dass das Grundkonzept des Cybertrucks nicht der "gängigen europäischen Sicherheitsphilosophie" entspricht, erklärte TÜV-Experte Stefan Teller unlängst. Nach seinen Einschätzungen müssten an dem Fahrzeug noch eine Menge Veränderungen durchgeführt werden.

In den USA haben Autohersteller die Möglichkeit, sich die Straßentauglichkeit ihrer Fahrzeuge selbst zu bescheinigen, die sogenannte Self Certification. In Deutschland müssen sich die Hersteller an das Typengenehmigungsverfahren halten. "Für Fahrzeuge müssen 50 bis 60 Vorschriften eingehalten werden", so der TÜV-Experte weiter.

Aktuell gibt der Experte dem Tesla Cybertruck keine Chance auf eine Zulassung in Europa. In der aktuellen Bauweise "wird dieser hierzulande nicht auf Basis einer Typengenehmigung als Großserienfahrzeug verkauft werden können", gibt Teller zu bedenken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla