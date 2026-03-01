DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +1,9%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.523 +2,7%Euro1,1610 -0,2%Öl90,89 +1,2%Gold5.193 +0,9%
Neue Gespräche über Ukraine-Krieg womöglich nächste Woche

10.03.26 21:30 Uhr

KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die wegen des Iran-Kriegs verzögerten Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung über ein Ende des Ukraine-Kriegs könnten in der nächsten Woche weitergehen. Die US-Seite habe das Treffen verschoben und einen Termin dafür in der nächsten Woche vorgeschlagen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Washingtons Chefunterhändler Steve Witkoff äußerte sich ähnlich und sagte dem US-Sender CNBC, er rechne damit, dass die neue Runde auf die nächste Woche verschoben werde.

Die Türkei ist laut Selenskyj bereit, Austragungsort für die nächsten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung zu sein. Das teilte Selenskyj in sozialen Medien nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit.

Seit Anfang des Jahres gab es im Ringen um ein Ende des seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs mehrere Treffen von Delegationen aus Moskau und Kiew, die USA saßen als Vermittler am Tisch.

Das ukrainische Präsidentenbüro hatte zuletzt Berichte über ein mögliches Treffen in Istanbul an diesem Mittwoch dementiert. Zuvor waren geplante Gespräche zwischen Russland und der Ukraine mit US-Vermittlung in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund der Sicherheitslage verschoben worden./ksr/DP/mis