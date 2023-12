NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Steuergutschrift für Model 3 dürfte sich im kommenden Jahr reduzieren

Neue Leitlinien

Seit dem 1. Januar 2023 können Käufer dank des Inflation Reduction Act von 2022 auf bestimmte Elektrofahrzeuge eine Steuergutschrift von bis zu 7.500 US-Dollar erhalten. Nach dem 31. Dezember 2023 soll es nun jedoch Kürzungen der Bundessteuergutschrift für bestimmte Fahrzeuge geben. Betroffen sein soll unter anderem Teslas Model 3.

Tesla warnt: Steuergutschrift reduziert sich 2024 voraussichtlich

Tesla schreibt auf seiner Webseite: "Kunden, die ein qualifiziertes neues Tesla-Fahrzeug in Empfang nehmen und alle bundesstaatlichen Anforderungen erfüllen, haben Anspruch auf eine Steuergutschrift von bis zu 7.500 US-Dollar." Laut dem US-Elektroautobauer verringert sich die Steuergutschrift für den Model 3 Rear-Wheel Drive und den Model 3 Long Range am 1. Januar 2024 jedoch um die Hälfte auf 3.750 US-Dollar. Tesla empfiehlt: "Nehmen Sie die Lieferung bis zum 31. Dezember entgegen, um Anspruch auf die volle Steuergutschrift zu haben." Auf die voraussichtlich bevorstehende Veränderung weist der US-Elektroautobauer in einem Banner auf der Tesla-Webseite hin.

Neue Leitlinien für Steuergutschriften vorgeschlagen

Damit die Kunden beim Kauf eines neuen Elektroautos eine Steuergutschrift erhalten, müssen Automobilhersteller jedoch zunächst einige Anforderungen, wie zum Beispiel bezüglich Produktionsort von Fahrzeug und Batterie und Beschaffung von Materialien, erfüllen. Der Grund für die Reduzierung der Steuergutschrift bei Teslas Model 3 könnte laut The Verge die Tatsache sein, dass Tesla wohl nicht in der Lage sein werde, die Beschaffungsanforderungen gemäß dem Inflation Reduction Act (IRA) zu erfüllen, denn das Finanzministerium hat Anfang Dezember neue Leitlinien für Steuergutschriften innerhalb des IRA vorgeschlagen. Diese könnten auch Auswirkungen auf die Steuergutschriften für den Model Y und den Model X haben.

Foreign Entitiy of Concern

Die Leitlinien des Energieministeriums enthalten einen Vorschlag für die Interpretation des Begriffs Foreign Entitiy of Concern (FOEC), also ein besorgniserregendes ausländisches Unternehmen, "für die Zwecke der BIL-Zuschüsse für Batterieherstellung und -recycling der Behörde." Es "wird vorgeschlagen, dass ein Unternehmen, das in einem "abgedeckten Land" (gemäß der gesetzlichen Definition) eingetragen ist, dort seinen Hauptsitz hat oder dort die entsprechenden Tätigkeiten ausübt, als FEOC klassifiziert wird", heißt es in einer Mitteilung auf der Webseite des Weißen Hauses. Daneben würden die Leitlinien "auch ein Unternehmen als FEOC klassifizieren, das mindestens 25 Prozent der Stimmrechte, Vorstandssitze oder Eigenkapitalanteile im Besitz der Regierung eines abgedeckten Landes (einschließlich eines hochrangigen Beamten einer solchen Regierung) hat, unabhängig davon, wo die relevanten Aktivitäten stattfinden." Schließlich schlagen die Leitlinien vor, sich damit zu befassen, wie Technologielizenzen oder andere vertragliche Vereinbarungen unter bestimmten Umständen als Kontrollvektoren der Regierung eines abgedeckten Landes angesehen werden könnten, beispielsweise wenn ein Vertrag zur Lizenzierung einer Technologie einem FEOC tatsächlich die Kontrolle über die Produktion verleiht.

Parallel dazu kündigten das Finanzministerium und der Internal Revenue Service (IRS) "eine Bekanntmachung über die vorgeschlagene Regelsetzung (NPRM) und zusätzliche unterregulierende Leitlinien zur Umsetzung der vom DOE vorgeschlagenen FEOC-Interpretation im Zusammenhang mit der 30D-Steuergutschrift für saubere Fahrzeuge an", heißt es in einer Mitteilung auf der Webseite des Weißen Hauses. Laut den Beschränkung für ausgeschlossene Unternehmen sollen Fahrzeuge keinen Anspruch auf die Gutschrift für saubere Fahrzeuge mehr haben, "wenn die Batterie Komponenten enthält, die von einem besorgniserregenden ausländischen Unternehmen (FEOC) hergestellt oder zusammengebaut wurden oder relevante kritische Mineralien enthält", die von einem FEOC "extrahiert, verarbeitet oder recycelt wurden".

Auslieferungsziel im Fokus

Wie The Verge berichtet, habe Tesla zudem einen weiteren Grund, Kunden vor der Reduzierung der Steuergutschrift zu warnen. So versuche das Unternehmen, vor dem Jahresende noch so viele Autos wie möglich auszuliefern, um seine Jahresziele zu erreichen. Bei seiner jüngsten Zahlenvorlage bekräftigte Tesla sein Auslieferungsziel von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr.

Redaktion finanzen.net